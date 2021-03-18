Следователь получал взятки в «Мерседесе» Сотрудника ГСУ ГУ МВД отправили в СИЗО, а адвоката взяли под домашний арест

Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО старшего следователя по особо важным делам столичного ГУ МВД Дениса Иванова, а в отношении адвоката Мосюрцентра Татьяны Премининой ограничился домашним арестом. За 5 млн руб. они гарантировали непривлечение к уголовной ответственности владельцу и гендиректору ООО «Своя аптека» Ямалу Хуссаину. Предприниматель, выплатив вымогателям часть денег, обратился в правоохранительные органы. Фигуранты расследования полностью признали свою вину.

Уголовное дело в отношении следователя и адвоката лично возбудил первый заместитель председателя Следственного комитета РФ (СКР) Эдуард Кабурнеев, затем передав его в столичный главк следственного комитета. Его сотрудники с помощью УФСБ и УСБ полиции установили, что в производстве старшего следователя по особо важным делам 13-го отдела главного следственного управления ГУ МВД по Москве Дениса Иванова находилось уголовное дело по ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) УК, по которому в качестве обвиняемого мог быть привлечен клиент адвоката Премининой — предприниматель Ямал Хуссаин. Защитник и следователь договорились, что за 5 млн руб. господина Хуссаина могут оставить в покое.

Деньги следователь получил в два приема.

10 марта адвокат принесла ему в автомобиль Mercedes, стоявший в Орликовом переулке, чуть больше миллиона рублей, пообещав остальную сумму передать 16 марта.

Однако в тот день в том же месте и в той же машине следователь уже под контролем сотрудников ФСБ получил муляж, имитирующий 2 млн руб.

Как выяснилось, после первой выплаты предприниматель обратился в ФСБ, а чекисты привлекли к разработке следователя и адвоката специалистов управления собственной безопасности столичной полиции.

Следователь ГСУ СКР предъявил Денису Иванову обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а адвокату — в посредничестве в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК). Оба фигуранта, по данным “Ъ”, полностью признали свою вину. Следователь Иванов просил лишь оставить его под домашним арестом, чтобы не разлучать с двумя малолетними детьми. Однако суд по ходатайству ГСУ СКР отправил его в СИЗО.

При этом было отмечено, что господин Иванов, много лет проработавший в правоохранительных органах и знающий алгоритм расследования, может использовать это для активного противодействия следствию по своему уголовному делу.

Адвокат Преминина, в свою очередь, проведет два ближайших месяца в квартире на улице Введенского.

В ГУ МВД сообщили, что по итогам внутренней проверки следователя уволят из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Николай Сергеев, Юрий Сюн