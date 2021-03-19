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Элитная недвижимость: новая реальность

Круглый стол ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

30 марта 2021 года
09:30 — 12:30
Lotte Hotel St. Petersburg, пер. Антоненко, 2

К участию приглашены: органы государственной власти, девелоперы, строительные компании, производители строительных материалов, юридические и консалтинговые компании, банки, инвесторы, архитектурные бюро, эксперты рынка.

Программа:

09:30 — 10:00 Регистрация, приветственный кофе

10:00 — 12:00 Деловая программа

Модератор:

Максим Митченков, ведущий «Коммерсантъ FM»

Спикер: Серей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК»

Биржевые инструменты на Московской бирже для застройщиков их клиентов. Управление краткосрочной ликвидностью и привлечение финансирования

Спикер: Ирина Кючукова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, управление развития продуктов и услуг, департамент денежного рынка, ПАО «Московская биржа»

Спикер: Константин Гриценко, коммерческий директор холдинга РСТИ («Росстройинвест»)

12:00 — 12:30 Неформальное общение

Партнеры:

16+


По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:

Константин Павшуков, руководитель отдела информационных проектов ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, тел. (812) 324-69-49, +7 (911) 094-00-11, pavshukov@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя отдела информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru

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