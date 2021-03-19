Элитная недвижимость: новая реальность

09:30 — 12:30
Lotte Hotel St. Petersburg, пер. Антоненко, 2
К участию приглашены: органы государственной власти, девелоперы, строительные компании, производители строительных материалов, юридические и консалтинговые компании, банки, инвесторы, архитектурные бюро, эксперты рынка.
Программа:
09:30 — 10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00 — 12:00 Деловая программа
Модератор:
Максим Митченков, ведущий «Коммерсантъ FM»
Спикер: Серей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК»
Биржевые инструменты на Московской бирже для застройщиков их клиентов. Управление краткосрочной ликвидностью и привлечение финансирования
Спикер: Ирина Кючукова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, управление развития продуктов и услуг, департамент денежного рынка, ПАО «Московская биржа»
Спикер: Константин Гриценко, коммерческий директор холдинга РСТИ («Росстройинвест»)
12:00 — 12:30 Неформальное общение
Партнеры:
16+
По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:
Анастасия Груздева, заместитель руководителя отдела информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru