«Алмаз-Антей» открыл в Петербурге производственный комплекс высокотехнологичного медоборудования

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 18 марта официально открыл в Петербурге медицинский научно-производственный комплекс. На площадке в Московском районе города будут разрабатывать и собирать опытные образцы медтехники.

Комплекс планирует производить шесть различных типов рентген-аппаратов. В ходе церемонии открытия гостям были продемонстрированы два образца новой линейки медоборудования — устройство для исследований в области рентгенографии и рентгеновский аппарат, который уже использовался для обследований пациентов с коронавирусом. Они скоро будут запущены в серийное производство.

ВКО «Медпром» станет основной научно-производственной площадкой для разработки и производства опытных образцов медтехники.