АЗС сбивают с колес

Независимые нефтетрейдеры в Новосибирской области заявили о возросшей конкуренции со стороны нелегальных продавцов бензина. Причиной они называют рост розничных цен на бензин и перебои с поставками топлива в начале года. С просьбой вмешаться в ситуацию с ростом нелегальных продаж ГСМ участники рынка решили обратиться к прокурору Новосибирской области. Высокую долю суррогата на рынке автомобильного топлива в регионе отмечает и сибирское управление Росстандарта. Эксперты говорят, что возникшие проблемы — временное явление: меры госрегулирования в ближайшее время должны стабилизировать ситуацию.



Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» заявила о росте в Новосибирской области нелегальной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ). Информацию о сложившейся ситуации на рынке нефтетрейдеры до конца этой недели направят прокурору региона Якову Хорошеву, сообщила „Ъ-Сибирь“ президент ассоциации Юлия Золотовская.

В сообщении на имя прокурора (есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“) отмечается, что незаконные передвижные объекты располагаются на центральных улицах Новосибирска, в том числе на местах бывших постов ГИБДД. Топливо отпускается «с колес», без кассовых аппаратов и чеков — «за неучтенные наличные денежные средства». В сообщении также говорится о создании неконкурентной ситуации, в которой деятельность легальных АЗС находится под постоянным контролем государственных органов (Росстандарт, ФНС, МЧС и др.), а передвижные объекты никак не контролируются, что позволяет им торговать суррогатным топливом, нарушать требования пожарной безопасности, не платить арендную плату и земельный налог.

«Они продают дешевле оптовой цены „Газпром нефти“. А если цены ниже закупочных, то с очень большой вероятностью это суррогат»,— отмечает гос­пожа Золотовская. По данным ассоциации, у таких продавцов стоимость АИ-92 составляет 37 руб. за литр, АИ-95 — 39 руб.

Юлия Золотовская говорит, что нелегальная торговля активизировалась в регионе с января, и связывает ее с наблюдавшимися в том периоде перебоями в поставках бензина марки АИ-95 и продолжающимся ростом цен на ГСМ. По данным Новосибирскстата, на прошлой неделе (с 10 по 15 марта) на АЗС Новосибирска бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,1 до 43,7 руб. за литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,2 руб. При этом в феврале, по данным ведомства, цена АИ-92 по сравнению с январем увеличилась на 2%, АИ-95 — на 1,5%, АИ-98 — на 0,9%.

Коммерческий директор сибирской сети АЗС «Газ­ойл» Виктор Тельцов сообщил „Ъ-Сибирь“, что из-за роста закупочных цен поставщиков продажа бензина для независимых АЗС стала нерентабельной. По его данным, общая валовая доходность с литра бензина составляет 2-3 руб., а затраты розничного игрока — около 5 руб. на литр, то есть продажа каждого литра несет около 3 руб. убытков. Коммерчески оправданной господин Тельцов называет цену на АИ-92 в районе 46-47 руб. за литр.

«Тема торговли „с колес“ на фоне отрицательной рентабельности продаж ГОСТовского товара сейчас процветает. Мало кто из игроков на региональном рынке готов выдерживать такую экономику»,— добавил Виктор Тельцов. В такой ситуации, по его словам, многие небольшие региональные игроки вынуждены продавать суррогатный бензин, в то время как у крупных сетей АЗС запас прочности больше, а репутационные риски выше.

В ПАО «Газпром нефть» на запрос „Ъ-Сибирь“ о том, отмечает ли компания рост объемов продаж суррогатного бензина на рынке в регионе, на момент подготовки публикации не ответили.

Согласно результатам контрольно-надзорных мероприятий Сибирского межрегионального территориального управления (СМТУ) Росстандарта, за последние два года нарушения обязательных требований к автомобильному топливу выявлены в среднем на 38% проверенных АЗС в Сибирском федеральном округе. Больше всего нарушений выявлено в Иркутской области, республиках Хакасия и Алтай, Алтайском и Красноярском краях. «Показатели немного ухудшились (ранее этот процент приближался к 33%). Полагаем, что это связано с запретом на проведение плановых проверок, а также с существенным ограничением внеплановых проверок в период пандемии»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ и. о. руководителя СМТУ Росстандарта Юлия Юрченко. При этом, по ее данным, из всего объема автомобильного топлива, не соответствующего требованиям технического регламента ТС 013/2011, около 60% составляет дизельное топливо (как летнее, так и зимнее). Среди бензинов с нарушениями чаще всего продается самая ходовая марка АИ-92.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов согласен, что рост торговли нелегальными ГСМ связан с увеличением цен на эту продукцию, что и «подтолкнуло производителей некачественного топлива выйти на рынок». На изменение ситуации может повлиять рост объемов производства легального горючего, говорит он. Рост оптовых цен на топливо и связанное с ним увеличение нелегального рынка продаж ГСМ объясняется ростом мировых цен на нефть почти до $70 за баррель, который приводит к удорожанию экспортной альтернативы, говорит Дмитрий Баранов. Но ситуация, считает эксперт, постепенно движется в сторону стабилизации: «Цель правительства по увеличению запасов товарного бензина к маю до 1,6 млн т уже сейчас выполнена на 97%, что должно избавить внутренних потребителей от любого дефицита, а ростом цен правительство занялось с помощью корректировки демпферного механизма».

Дарья Решетникова