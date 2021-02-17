Заправщики разряжают пистолеты

Независимые нефтетрейдеры в Новосибирской области обратились к региональным властям с просьбой повлиять на ситуацию с поставками топлива в регионе. Они отмечают, что в этом году на ряде АЗС уже приостанавливались продажи из-за дефицита бензина. Ситуация разворачивается на фоне повышения оптовых цен — закупочная стоимость бензина в регионах Сибири с начала года увеличилась на 15–17%. При этом розничные цены на заправках выросли не столь существенно — на 2–3%. Такое соотношение делает бизнес нерентабельным, говорят участники рынка. Они опасаются закрытия независимых АЗС и усугубления ситуации с суррогатом. Аналитики отмечают, что рост мировых цен на нефть сделал внутренний рынок непривлекательным для нефтяных компаний, но острого дефицита бензина на российских АЗС ждать не стоит.

Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» направила в правительство Новосибирской области обращение с просьбой повлиять на ситуацию с поставками топлива в регионе. Письмо (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”) адресовано министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрею Гончарову. «На базисах сбытовых структур основного поставщика топлива в Новосибирской области "Газпромнефть — региональные продажи" наблюдается ограничение отгрузок предоплаченного товара, по товару, купленному на биржевых торгах, сроки отгрузки увеличиваются сверх установленного нормативного срока в 30 дней»,— сообщают властям нефтетрейдеры. Они говорят, что отсутствие отгрузок в требуемом количестве вынуждает независимых участников рынка останавливать отпуск ГСМ (чаще всего АИ-95) на АЗС Новосибирской области.

«В этом году уже были ситуации, когда буквально колонки были замотаны на АЗС. Это были краткосрочные периоды — на один-два дня. "Газпромнефть" старалась не прекращать полностью реализации. Однако ситуация на рынке непростая»,— говорит президент «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская. О перебоях с поставками АИ-95 рассказал “Ъ-Сибирь” совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев. «Мы работаем только с "Газпромнефтью", а она несколько дней в январе не могла поставить бензин. Мы сохраняли остаток и продавали только по корпоративным картам, а для физлиц останавливали продажу»,— сказал он. Господин Панкеев отмечает, что в такой ситуации компания понесла финансовые и репутационные потери.

Госпожа Золотовская объясняет сложившуюся ситуацию ростом экспортных цен на бензин, что привело к острой его нехватке на внутреннем рынке, а также «ошибкой стратегического планирования» со стороны вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

«Когда в 2020 году развивалась ситуация с пандемией, вводились коронавирусные ограничения, ВИНКи, прогнозируя снижение спроса, существенно уменьшили производство бензина. Спрос действительно снизился весной, однако уже летом он полностью восстановился»,— говорит она. Независимые нефтетрейдеры предложили главе минпромторга обратиться к руководству «Газпромнефти», чтобы обеспечить увеличение объема переработки нефти и производства автомобильных бензинов. «По информации специалистов минпромторга, в феврале не ожидается трудностей с поставками. В частности, "Газпромнефть" увеличила их объем»,— сообщили “Ъ-Сибирь” в региональном министерстве, не пояснив, когда и насколько компания увеличила поставки. В «Газпромнефти» на запрос “Ъ-Сибирь” не ответили.

Из-за перекоса спроса и предложения цена на бензин растет, в первую очередь, на бирже, толкая вверх в том числе и розничные цены, говорит Юлия Золотовская. По данным ассоциации, которые приводятся в обращении к главе минпромторга, с 21 декабря 2020 года по 22 января 2021 года биржевые индикаторы по автомобильным бензинам выросли примерно на 16%, или на 8 тыс. руб. за тонну, а розничные — в соответствии с темпами инфляции — на 2–3%.

По данным Росстата, в Сибирском федеральном округе (СФО) бензин марки АИ-95 на 28 декабря 2020 года в среднем стоил 44,45 руб. за литр, АИ-92 — 41,48 руб. На 8 февраля 2021 года цена составляла уже 45,54 и 42,48 руб. соответственно. Наибольший рост отмечен в Кызыле, где розничная стоимость обеих марок с конца года увеличилась на 3,6 руб. Объем выпуска нефтепродуктов в России, согласно информации Росстата, в 2020 году сократился на 3,8%, составив 38 425 тыс. т.

Президент Алтайского топливного союза, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко также говорит о диспаритете оптовых и розничных цен.

По его данным, с конца декабря в Республике Алтай и Алтайском крае розничные цены на литр бензина выросли в среднем на 0,5–1 руб. (2–3%), оптовые — на 6–7 руб. (15%).

«Оптовые цены практически равны розничным. Для частных операторов все очень сложно, компании работают в убыток». Чтобы окупить затраты, в том числе по зарплате сотрудников и налогам, частным АЗС нужно продавать его на 3–4 руб. дороже закупочной цены, что не позволило бы им конкурировать с АЗС нефтяных компаний. «Либо повышение цены, либо закрытие АЗС, особенно это касается частных АЗС в сельских территориях. И третий вариант — продажа суррогатного продукта, которого и так в Алтайском крае с избытком. Можем получить суррогат на каждой второй заправке, чего бы очень не хотелось»,— сказал глава ассоциации. По его данным, в Алтайском крае 120 из 500 АЗС принадлежат нефтяным компаниям, остальные — частные. Серьезного дефицита топлива на рынке он не опасается, но отмечает, что отдельные проблемы с поставками все же возникают.

Аналитик ГК «Финам» Иван Семченков связывает рост цен на бензин с ростом цен на нефть, которые прибавили более 25% с начала года. Кроме того, в начале года были повышены акцизы на топливо, что, по мнению аналитика, также внесло свой вклад в удорожание бензина для конечных потребителей. «Главная угроза состоит в том, что при дальнейшем росте цен на нефть могут еще больше снизиться поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, поскольку для нефтепереработчиков поставки за рубеж будут становиться все более выгодными»,— считает Иван Семченков. Поскольку добыча нефти в России ограничена соглашением ОПЕК+, свободных объемов нефти под переработку не слишком много, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие брокер», эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева. «Предложение топлива на внутренний рынок снизилось, и цены в опте начали расти. Не исключено и сдерживание продаж крупными ВИНКами на внутренний рынок, так как сейчас выгоднее поставлять нефть и нефтепродукты на экспорт»,— считает она. Скорее всего, ФАС предпишет крупным ВИНКам повысить уровень продаж на бирже в опт, так как сложная ситуация наблюдается во многих удаленных от НПЗ регионах, полагает аналитик. Острого дефицита топлива на автозаправках она не ожидает, объясняя это тем, что у российских нефтяных компаний сохраняется довольно большой запас по росту производства, которое ранее было резко сокращено в мае 2020 года.

Дарья Решетникова, Оксана Павлова