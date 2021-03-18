За себя или за того парня Погашение долгов третьими лицами за банкротов ждет разъяснений Верховного суда

Верховный суд (ВС) РФ решит, в каком случае третье лицо может погасить долг банкрота перед одним из кредиторов и достаточно ли для этого его соглашения с должником. Нижестоящие суды в рамках дела о банкротстве Виталия Черномырдина (сына бывшего премьера) пришли к выводу, что такое погашение оказало предпочтение одному из кредиторов, и признали его незаконным. Юристы говорят, что такие ситуации часто возникают в делах о банкротстве, и надеются, что ВС не создаст условия для поголовного оспаривания всех подобных сделок.

ВС рассмотрит вопрос о допустимости погашения одного из долгов гражданина-банкрота третьим лицом. Важное для практики решение будет вынесено в рамках дела о банкротстве Виталия Черномырдина (сын бывшего председателя правительства Виктора Черномырдина, признан банкротом в апреле 2018 года). За пару месяцев до возбуждения банкротного дела некий Фуркат Сатторов заключил договор с должником, по которому погасил его долг на 17,8 млн руб. перед Газпромбанком, получив право требовать компенсации этого платежа с господина Черномырдина.

Финансовый управляющий счел погашение незаконным и оспорил его в суде. Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили иск и взыскали с банка полученные 17,8 млн руб. в конкурсную массу должника. По мнению судов, в результате этой операции Газпромбанк получил предпочтительное погашение своего долга, а сделка предполагает последующее возмещение третьему лицу за счет должника и потому может быть признана недействительной.

Правовые последствия платежа от третьего лица такие же, как если бы кредитору заплатил сам должник, указали суды.

Газпромбанк обжаловал эти решения в ВС, указывая, что господин Сатторов выплатил долг за счет собственных средств, а должник не осуществлял никаких выплат в его пользу. К тому же впоследствии Фуркат Сатторов уступил свое право на получение компенсации с должника в пользу ООО «СтройСпецТехника», требования которого к банкроту суд признал обоснованными. Таким образом, фактически произошла замена кредитора (вместо банка на 17,8 млн руб. претендует ООО), а конкурсная масса не претерпела изменений, настаивал банк. По этим доводам дело было передано в экономколлегию.

Юристы отмечают, что позиция ВС будет важна для формирования единообразной практики, поскольку единого подхода по этому вопросу нет, а подобные споры возникают постоянно. Согласно ст. 313 Гражданского кодекса (ГК) РФ, по соглашению с должником третье лицо может исполнить за него обязательства перед кредитором.

«Особенностью платежей по ст. 313 ГК является то, что они позволяют "выкупить" у кредитора права требования к должнику без согласия такого кредитора. Поэтому они достаточно распространены в делах о банкротстве»,— поясняет юрист BGP Litigation Антон Батурин.

Впрочем, есть ряд ограничений. Так, после начала процедуры банкротства третье лицо может погасить только все реестровые требования кредиторов в совокупности, но в данном споре погашение было до этого момента, указывает партнер юрфирмы «Сотби» Владимир Журавчак. Суд также может признать переход прав кредитора к третьему лицу несостоявшимся, если установит его недобросовестность, например, что оно действовало с целью получить дополнительные голоса на собрании кредиторов, добавляет гендиректор союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко. Также третье лицо, расплачиваясь с кредитором, может преследовать цель «выбить» конкретного кредитора из процедуры, если тот ведет себя очень активно, рассказывает юрист банкротного направления юрфирмы Vegas Lex Валерия Тихонова. Впрочем, в случае с долгом Виталия Черномырдина недобросовестности третьего лица установлено не было, указывают юристы.

«ВС предстоит ответить на вопрос, является ли такое погашение сделкой за счет имущества должника»,— отмечает Антон Батурин. Поскольку нет доказательств, что третье лицо само имело долги перед банкротом и произвело зачет требований, то сделка не нарушает права иных кредиторов, полагает госпожа Герасименко. Эту точку зрения разделяет и господин Журавчак, который видит большую опасность в позиции нижестоящих судов: «Если ВС согласится с их выводами и приравняет все погашения третьих лиц за должника к совершенным самим должником, это откроет "ящик Пандоры". Использование ст. 313 ГК станет крайне рискованным, а участники банкротных дел получат практически неограниченные возможности по оспариванию действий третьих лиц, мало-мальски затрагивающих интересы должника».

Екатерина Волкова, Анна Занина