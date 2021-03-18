Сбежавшего за границу экс-полицейского из Ростова-на-Дону задержали в Германии

Семен Фищук, бывший сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону, задержан в Германии. Об этом “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах. В России два года назад в отношении Семена Фищука было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как рассказал источник, господин Фищук был задержан в декабре 2020 года. Решается вопрос о его экстрадиции.

Как ранее сообщал “Ъ”, весной 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Семена Фищука и Андрея Моргунова по подозрению в крышевании незаконной торговли наркотиками. Поводом к проведению проверки следователей стало сообщение главы движения «Антидилер» Дмитрия Носова о том, что в Ростове-на-Дону работают аптеки, где незаконно продаются сильнодействующие вещества и что эти аптеки крышуют полицейские. Кроме того, он заявил, что полицейские избивали горожан, требуя признаться в наркоторговле. По результатам проверки было возбуждено дело. Правоохранители пригласили на допрос четверых сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону. При этом двое не явились. Источник “Ъ” в правоохранительных органах сообщал, что речь шла о Семене Фищуке и Андрее Моргунове.

Обвинение полицейским было предъявлено заочно, так как вскоре они попросили политическое убежище на Украине.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Борцы с наркотиками бежали на Украину».

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону