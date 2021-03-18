Болгария введет всеобщий карантин на 10 дней

В Болгарии с 22 марта десять дней будут действовать жесткие коронавирусные ограничения, сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов. Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С понедельника в Болгарии приостанавливается работа общепита. Разрешено работать только на доставку. Также будут закрыты крупные торговые центры, запрещены массовые, спортивные, культурные мероприятия. Не будут работать театры и кинотеатры. На частных торжествах можно собирать не больше 15 человек. Власти пока не планируют вводить ограничения на передвижение людей.

За последние сутки в Болгарии выявлено 4,2 тыс. заражений коронавирусом. Общее число почти достигло 292 тыс. Всего умерли около 12 тыс. человек. Болгария находится в Евросоюзе на девятом месте по уровню заболеваемости.

О ситуации в ЕС — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает локдаун».