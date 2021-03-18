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В Ярском районе Удмуртии застраховали гидротехнические сооружения после вмешательства прокурора

Администрация МО «Ярский район» и МО «Дизьминское» в Удмуртии не застраховали гидротехнические сооружения, нарушив ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Соответствующие договоры были заключены после иска прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой района в суд направлены административные исковые заявления о возложении на администрации обязанности заключить договор обязательного страхования в отношении гидротехнических сооружений, которые рассмотрены и удовлетворены»,— говорится в сообщении.

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