В Ярском районе Удмуртии застраховали гидротехнические сооружения после вмешательства прокурора

Администрация МО «Ярский район» и МО «Дизьминское» в Удмуртии не застраховали гидротехнические сооружения, нарушив ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Соответствующие договоры были заключены после иска прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой района в суд направлены административные исковые заявления о возложении на администрации обязанности заключить договор обязательного страхования в отношении гидротехнических сооружений, которые рассмотрены и удовлетворены»,— говорится в сообщении.