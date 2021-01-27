Победителя торгов по благоустройству Губернаторского сада признали недобросовестным

Комиссия нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы России признало ООО «Юламенс» уклонившимся от заключения контракта по благоустройству и озеленению Губернаторского сада в кремле. В связи с этим компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Причиной признания общества уклонившимся явилось предоставление обществом банковской гарантии, не соответствующей п.1 ч.6 ст.45 Закона о контрактной системе»,— говорится в сообщении УФАС.

Аукцион по благоустройству сада провели в конце декабря. «Юламенс» стал победителем, снизив начальную (максимальную) стоимость с 229,8 млн руб. до 217 млн руб. Так как компания уклонилась от заключения контракта, договор подписали с фирмой, занявшей второе место — ООО «Мостостроительная фирма МПФ». Стоимость работ составит 218,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юламенс» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2010 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственник и гендиректор — Павел Шахин. По итогам 2019 года прибыль компании составила 191 тыс. руб. при выручке 46,3 млн руб.

Анастасия Еремина