В Самаре суд снизил срок ареста и сумму штрафа бывшему росгвардейцу Дмитрию Сазонову

Бывший замглавы регионального Управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в колонии шесть с половиной лет вместо 12. Кроме того, он должен будет выплатить только 22,5 млн руб. штрафа, а не 200 млн руб., как решил суд ранее. Помимо прочего снят арест с части имущества, которым осужденный владел вместе с супругой. Соответствующее решение принял в четверг Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщает его пресс-служба.

В феврале минувшего года Ленинский райсуд признал Дмитрия Сазонова виновным во взяточничестве. Силовика приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 220 млн руб.

Как установил суд, Дмитрий Сазонов получал вознаграждения от ОПГ «Законовские» и владельца фотостудий в роддомах города. Деньги предназначались за покровительство преступной группе и бизнесу, выяснили правоохранители.

Летом минувшего года бывший замглавы самарской Росгвардии пытался обжаловать приговор в Самарском областном суде. Но смягчения наказания он так и не добился.

Георгий Портнов