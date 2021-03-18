Новосибирские нефтетрейдеры обратятся к прокурору из-за продажи бензина «с колес»

Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» подготовила обращение к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву, в котором сообщает о развернувшейся на территории региона стихийной, нелегальной торговле горюче-смазочными материалами (ГСМ) на передвижных объектах — бензовозах и легковых автомобилях.

Как сообщила “Ъ” президент ассоциации Юлия Золотовская, нелегальная торговля активизировалась примерно с начала года, когда в регионе наблюдались перебои в поставках бензина. Другой причиной, по ее мнению, стал продолжающийся рост цен на ГСМ.

В сообщении о нарушении законодательства (есть в распоряжении “Ъ”), которое ассоциация планирует направить прокурору в пятницу, отмечено, что незаконные передвижные объекты располагаются на центральных улицах Новосибирска, в том числе на местах бывших постов ГИБДД. Топливо, по данным представителей ассоциации, отпускается «с колес», без кассовых аппаратов и чеков. При этом цены у нелегалов, по словам госпожи Золотовской, ниже оптовых, что, по ее мнению, может говорить о продаже суррогата.

О нелегальном рынке углеводородов читайте в материале “Огонька” «Как украсть миллиард».

Дарья Решетникова, Новосибирск