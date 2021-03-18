В Удмуртии отметили самое большое снижение промпроизводства в ПФО

В январе-феврале 2021 года объем промышленного производства в Удмуртии снизился на 9,5% по сравнению со значением двух месяцев прошлого года, сообщает Удмуртстат. Республика занимает последнее место в ПФО по этому показателю, а лидером является Саратовская область с ростом в 16,1%

Так, добыча полезных ископаемых в республике за январь-февраль снизилась на 13,7%, добыча нефти — на 14,7%. Спад в группе обрабатывающих производств составил 8,4%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий снизилось на 26%, готовых металлических изделий — на 25%, одежды — на 21%, химических продуктов — на 18%, пищевых продуктов — на 3%. При этом производство текстильных изделий выросло в 1,7 раза, электрического оборудования — на 25%, автотранспортных средств и прицепов — на 18%, по деятельности «Обеспечение электричеством, газом и паром» — на 15%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов — на 42%.

Отметим, что проимпроизводство в Удмуртии за февраль по сравнению с февралем прошлого года сократилось на 11%. Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 16,4%, а объемы обрабатывающих производств снизились на 8,6%.