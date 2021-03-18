Вложения предприятий Удмуртии в основной капитал за 2020 год сократились на 3%

В 2020 году организации Удмуртии направили на развитие и социальной сферы региона 109,4 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 3% меньше, чем в 2019 году, сообщает Удмуртстат.

Отметим, что 65 млрд руб. из общего объема средств составляют инвестиции организаций, не относящихся к субъектам предпринимательства. Две трети от этой суммы — из собственные средства. Из привлеченных средств 7% пришлось на кредиты банков, 17% — бюджетных средств, в том числе 7% из федерального бюджета.

Около 25% всех инвестиций было направлено на развитие добычи полезных ископаемых, 22% — на обрабатывающие производства. Так, были приобретены машины и оборудование на сумму 30 млрд руб., а также возведены здания и улучшены земли на 23 млрд руб., в том числе жилые помещения на 3 млрд руб.