Орловские власти назвали вырванными из контекста слова чиновника о нежелании людей работать за 15 тыс. рублей

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области назвал вырванным из контекста комментарий руководителя ведомства Александра Сотникова, который не смог объяснить отказ местных жителей работать за зарплаты в 15–18 тыс. руб. По данным департамента, чиновник констатировал дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, возникший прошлой осенью.

Ранее местные СМИ процитировали выступление господина Сотникова на заседании комитета орловского облсовета. Комментируя уровень безработицы при наличии вакансий, чиновник сказал: «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тыс. руб. Но все равно люди отказываются почему-то». Эти слова СМИ трактовали как удивление руководителя департамента нежеланием местных жителей работать за невысокую зарплату.

В департаменте же утверждают, что Александр Сотников назвал необъяснимой разбалансировку спроса и предложения вакансий, появившуюся в октябре 2020 года. В тот период размер пособия по безработице вернулся к обычному порядку начисления после повышения в рамках борьбы с последствиями пандемии. Тогда люди, получавшие пособия в 12 тыс. руб., стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в 1,3–1,7 раза выше — 15–20 тыс. руб. По версии чиновников, это говорит о том, что получатели пособий нашли неофициальный заработок и не отказываются от него в пользу официальной работы. В связи с этим департамент видит на рынке труда «пузырь», выражающийся юридически неоформленными отношениями, «серыми» зарплатами и скрытым предпринимательством. «Это не проблема только нашего региона, а ситуация во всех субъектах РФ»,— подчеркнули в департаменте.

По официальным данным, в прошлом году в службы занятости населения Орловской области обратились 27,5 тыс. человек, искавших работу. Им было выдано 41,6 тыс. направлений: граждане отказались от 6,8 тыс. направлений, а 7,5 тыс. человек устроились на работу. На текущий момент в регионе 4 тыс. безработных, 3,2 тыс. человек получают пособие.

Сергей Толмачев, Воронеж