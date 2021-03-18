На поиски дополнительных источников воды для Геленджика и Новороссийска выделят 34 млн рублей

Департамент по недпропользованию по Южному федеральному округу объявил конкурс на поиски и оценку подземных вод для обеспечения дополнительного водоснабжения в Геленджике и Новороссийске. Информация об этом опубликована на сайте поисковой системы тендеров и закупок Bicotender.

Как следует из конкурсной документации, от исполнителя требуется найти новые месторождения подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения жителей Геленджика и Новороссийска на расстоянии не более 25 км от городов.

Работы будут выполняться в три этапа, они рассчитаны до конца 2023 года. За это время исполнителю будет провести гидрологические, геофизические, опытно-фильтрационные работы, а также лабораторные исследования. Кроме того, необходимо будет оценить запасы питьевых подземных вод и представить отчет об этом на государственную экспертизу.

Также исполнителю необходимо привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% от стоимости контракта.

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Елена Зуева