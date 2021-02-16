В Геленджике выделили 20 млн рублей на разработку документации по Пшадскому месторождению

Власти Геленджика выделят 20 млн руб. на разработку технико-экономического обоснования по Пшадскому месторождению. Об этом мэр города Алексей Богодистов рассказал на селекторном совещании, в котором приняли участие представители министерства строительства и ЖКХ РФ, краевой и муниципальной администраций и ООО «Концессии водоснабжения Геленджик».

«Мы не остановили работу по Пшадскому месторождению. Выделено дополнительное финансирование, помимо средств, направленных на разведочные работы «Росгеологии», еще 20 млн руб. пойдет на Пшадскую разработку ТЭО», - отметил глава курорта в своем Telegram-канале.

В комплекс мер входит также работа специально организованной комиссии, выявляющей незаконные врезки в коммуникационные сети. По данным мэрии Геленджика, за февраль их выявлено уже семь. «Совместно с управляющими компаниями дополнительно сейчас устанавливаем емкости в районе многоквартирных домов и закупаем водовозки – и город закупает, и «Концессия», - сказал Алексей Богодистов.

По его словам, эффективным источником воды в курортный сезон может стать также аккумуляция водных резервов, идущих в избытке в период осадков осенне-зимнего и ранневесеннего периода. Кроме того, отметил мэр, к вопросу использования Церковного озера сейчас подключилась прокуратура: «Идет три направления в рамках судебных тяжб, вроде бы есть решение. Без Церковного озера тот район у нас тоже будет неполноценный».

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, о подземном озере, расположенном в долине реки Пшада, в 25 км от Геленджика, стало известно в 70-х годах. Сейчас специалисты ГУП КК «Кубаньгеология» изучили подрусловые залежи воды и сообщили, что водоносный слой представляет собой «пласт-полосу» шириной от 300 до 700 метров в районе села Пшада. Суточные запасы составляют 40 тыс. кубометров воды. При этом пиковое потребление воды в Геленджике сегодня не превышает 40 тыс. кубов.

В октябре 2020 стало известно, что около 420 млн руб. потребуется на создание Пшадского водозабора в Геленджике. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам выездного совещания в муниципалитет губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Глава региона, в частности, поручил до 1 ноября подготовить единую концепцию по решению проблемы водоснабжения курорта.

Кроме того, для устойчивого водоснабжения курорта под Геленджиком пробурят 22 дополнительные скважины в поймах рек Адерба и Мезыбь. Также специалисты «Росгеологии» предложили провести обследование действующих эксплуатационных скважин Дивноморского водозабора, снабжающие наиболее вододефицитные районы курорта. Это позволит оптимизировать их эксплуатацию, увеличив таким образом объем добываемой воды. При этом если техническое состояние скважин будет признано неудовлетворительным, скважины будут ликвидированы с одновременным бурением эксплуатационных скважин-дублеров. Для гарантированного водоснабжения рассматривается вопрос о возможности ввода в эксплуатацию Пшадского месторождения пресных вод.

Елена Зуева