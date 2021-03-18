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Жительница Воткинска лишилась денег при покупке авиабилетов через интернет

Желая купить авиабилеты через интернет, 65-летняя жительница Воткинска лишилась 33 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, она зашла на один из сайтов для покупки авиабилетов. Затем она прошла по предлагаемым ссылкам, ввела код банковской карты и пароли, пришедшие в смс-сообщениях. После этого система вернула ее на исходную страницу сайта, а факт покупки билетов зафиксирован не был. При этом с ее счета были списаны деньги.

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