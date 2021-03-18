В Ярославле планируют расселить 77 аварийных домов

В течение 2021 года в Ярославле в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ярославля» планируется расселить 10,1 тыс. кв. м. аварийного жилья, сообщила первый заместитель директора городского департамента организации строительства и жилищной политики Ольга Шигина. По ее словам, в этом году в Ярославле будет расселено 26% от общей площади подлежащих расселению домов.

Госпожа Шигина уточнила, что всего в рамках программы на 2019-2025 годы в Ярославле запланировано расселить 77 аварийных домов общей площадью 38,7 тыс. кв. м.

В мэрии уточнили, что для расселения жителей из аварийных домов в этом году запланировано строительство 83-квартирного жилого дома на проспекте Дзержинского с вводом объекта в эксплуатацию в 2022 году. Также, завершается строительство 36-квартирного жилого дома на улице 1-я Новостройка.

Дарья Сабаева