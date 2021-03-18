Крупный ярославский бизнес за год инвестировал 42.9 млрд рублей

За 2020 год ярославские предприятия и организации, без учета субъектов малого предпринимательства, инвестировали в нефинансовые активы 42.9 млрд руб., сообщили в Ярославльстате. По данным статистического ведомства, 99,4% от этой суммы, или 42.7 млрд руб. было направлено на создание и развитие основного капитала.

Согласно данным Ярославльстата, расходы организаций на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря, на возведение нежилых зданий, а также, расходы, направленные на улучшение земель, составили 90.9 % от общего объема инвестиций. Объем инвестиций, направленных на жилищное строительство, составил 6.2 %.

В Ярославльстате уточнили, что объем инвестиций в основной капитал, вложенный за счет собственных средств организаций, составил 65%, доля привлеченных средств из бюджетов всех уровней составила 31.4%.

Дарья Сабаева