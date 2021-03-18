Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 86 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — 57-летняя женщина 75-летний мужчина, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 23 жителя Ижевска, 11 граждан из Игринского района, семь — из Шарканского района, шесть — из Сарапула, по четыре — из Воткинска, Можги, Глазова, Глазовского, Кезского, Малопургинского и Увинского районов, три — из Якшур-Бодьинского района, по два — из Завьяловского и Сюмсинского районов, по одному — из Балезинского, Дебесского, Красногорского и Сарапульского районов. В их числе пять детей до 14 лет и 31 человек старше 65 лет. При этом 75 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 29 681 случай заражения коронавирусом. Из них 368 закончились летальным исходом, 26 308 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 102 заболевших находятся в тяжелом состоянии.