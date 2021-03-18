Один в думе ЛДПР может отказаться от сотрудничества с Ильей Лисняком

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, региональное отделение ЛДПР может отказаться включать партийного депутата Пермской думы Илью Лисняка в списки кандидатов на сентябрьских выборах. Как утверждают источники, к депутату якобы возникли вопросы как в реготделении, так и в Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР. Сам Илья Лисняк заявляет о планах участвовать в выборах в краевой парламент по партспискам. По одной из версий, депутат рассматривает для выдвижения как ЛДПР, так и КПРФ и партию «Новые люди». Эксперты отмечают, что для того, чтобы попасть список на проходное место, необходимо спонсировать партийную кампанию.

Региональное отделение ЛДПР активизировало подготовку к предстоящим выборам в Госдуму, заксобрание и Пермскую думу. Как рассказал “Ъ-Прикамье” руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, вести эти кампании будет та же команда, которая ранее работала на выборах губернатора Пермского края.

«Команда сформировалась еще во время губернаторских выборов. Я остаюсь руководителем кампаний. Начальник штаба — координатор реготделения Константин Бусовиков. Он отвечает за работу с координаторами местных отделений, активистами и наблюдателями. В состав штаба входят также сотрудники аппарата. Естественно, работаем под контролем центрального аппарата»,— пояснил господин Постников.

Он добавил, что сейчас штаб занимается «текущей работой»: формированием заявок на агитационные материалы и распределяет их по округам, развивает партийные аккаунты в соцсетях. С 1 марта реготделение начало размещать наружную рекламу.

Имена рассматриваемых ЛДПР кандидатов Олег Постников пока не раскрывает. «Сейчас идет подбор кандидатур, согласование с центральным аппаратом. Критерии отбора очень серьезные: отсутствие судимостей, задолженностей, личного бизнеса, стаж партийной работы не менее трех лет, желательно и высшее образование. Решение по кандидатам будет принято перед съездом партии и региональной конкуренции в июне»,— поделился руководитель фракции.

«Что касается действующих депутатов от партии, то решения по ним будет принимать Высший совет ЛДПР на основании информации из регионального отделения. Особое внимание будет уделяться выполнению поставленных партией задач, участию в избирательных кампаниях и пропаганде идей ЛДПР. Все зависит от работы на партию»,— добавил Олег Постников.

По информации источников “Ъ-Прикамье”, близких к реготделению, и собеседников, знакомых с подготовкой выборов, среди партийных кандидатов в этом году может не оказаться самого молодого депутата Пермской думы — Ильи Лисняка, избранного по партсписку ЛДПР в 2016 году. «Он хочет участвовать в формировании списков, но при этом практически не проявляет себя в партийной работе, недостаточно активно транслирует позицию ЛДПР»,— отмечает один из собеседников, близких к партии.

По одной из версий, вопросы к Илье Лисняку также якобы возникли у представителей Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР, проверявшей реготделение.

Другой собеседник, близкий к реготделению, утверждает, что говорить об участии или неучастии Ильи Лисняка в выборах от ЛДПР преждевременно. «Все решится ближе к лету»,— отмечает источник.

Сам Илья Лисняк рассказал “Ъ-Прикамье”, что планирует принять участие в выборах в Законодательное собрание Пермского края. «Считаю, что могу быть полезен пермякам в новом составе краевого парламента. Приоритет в формате своего выдвижения отдаю партийным спискам»,— пояснил депутат.

Источники “Ъ-Прикамье”, знакомые с подготовкой выборов, отмечают, что Илья Лисняк может выдвинуться как от ЛДПР, так и от другой партии. Среди вероятных вариантов источники называют КПРФ и партию «Новые люди».

Отметим, что ранее Михаил Нецветаев, считающийся членом команды Ильи Лисняка, был назначен куратором крайкома КПРФ по проектной деятельности. Вместе с тем Илья Лисняк ранее заявлял “Ъ-Прикамье”, что является членом ЛДПР и «партию менять не намерен».

Политтехнолог Алексей Чусовитин отмечает, что Илья Лисняк обладает «неплохими медийными ресурсами и электоральными инструментами в соцсетях (господин Лисняк является владельцем крупнейшей региональной соцмедиасети во главе с пабликом «Пермь Активная».— “Ъ-Прикамье”)». «Конечно, молодежь, на которую эти паблики рассчитаны, на выборы обычно не ходит. Однако в соцсетях можно успешно создавать позитивный или негативный информационный фон. Поэтому думаю, что такие инструменты могут заинтересовать политические партии и служить предметом переговоров с Ильей Лисняком»,— считает эксперт.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что для того, чтобы попасть на проходное место в партсписке, Илья Лисняк должен быть готов проспонсировать кампанию той или иной партии. «Не думаю, что он к этому готов. Идти по одномандатному округу — сложнее и рискованнее, так как там успех во многом определяется административным ресурсом»,— говорит господин Борисенко.

Константин Кадочников