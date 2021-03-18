Вице-премьер Крыма: решение проблемы с водой будет найдено к лету

К лету решение проблемы с водоснабжением в Крыму будет найдено, заявил «Известиям» постоянный представитель региона при президенте, заместитель председателя совета министров Республики Георгий Мурадов.

«Я думаю, что к лету будет найдено решение проблемы с водой, которое позволит туристам нормально отдыхать. Для окончательного снятия проблемы еще потребуется какое-то время»,— сказал господин Мурадов. Действия Украины по перекрытию канала он назвал гуманитарным преступлением.

Чиновник уточнил, что проблемы в регионе есть только с технической водой, но не с питьевой. «Они усилились в 2020-м из-за того, что год был очень маловодным, без осадков. Это сказалось на наполнении водохранилищ. Тем не менее, решив все проблемы, связанные с транспортной и энергетической блокадой, Россия решит вопросы и с водой»,— сказал он.

По его словам, сейчас строится объекты, позволяющие перебрасывать воду из районов, хорошо снабженных водой, в те районы, где ее не хватает. «Строятся новые скважины. Будут возведены плотины, которые помогут собирать воду из крымских рек. При необходимости будут построены опреснительные заводы, особенно на юге, где много гостей. Это необходимо для того, чтобы мы не ставили под угрозу туристическую отрасль»,— добавил он.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году после того, как он вошел в состав России. Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивал Киев. После присоединения полуострова к РФ он был перекрыт украинскими властями.

С лета 2020 года из-за продолжительной засухи Евпаторию, Ялту, Симферополь и почти четыре десятка близлежащих населенных пункта перевели на временный график подачи воды. Осенью 2020 года правительство РФ на водоснабжение в Крыму выделило почти 5 млрд руб., в марте 2021 года — еще 3 млрд. руб.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».