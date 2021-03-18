Умер президент Танзании

Президент Танзании Джон Магуфули умер, сообщил вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана. Господину Магуфули был 61 год.

«Мы потеряли нашего мужественного лидера, президента Джона Магуфули, который умер от сердечной болезни»,— сказал вице-президент в эфире государственного телевидения (цитата по Bloomberg). В Танзании объявлен двухнедельный траур.

Ранее местные СМИ сообщали о заражении президента коронавируса COVID-19. Администрация главы государства информацию отрицала. Сам Джон Магуфули с начала пандемии заявлял об отсутствии в Танзании случае заражения и выступал против ограничительных мер.

Джон Магуфули руководил страной с 2015 года. На второй срок он был переизбран в июне 2020 года. С 2000 по 2015 годы возглавлял различные министерства в правительстве Танзании. Прежде чем заняться политикой, господин Магуфули работал учителем и химиком-промышленником.