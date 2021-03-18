Особенности национальной болезни

Наиболее важным критерием хорошего состояния здоровья, по мнению россиян, является сохранение мобильности, а наименее — отсутствие беспокойства и депрессии. К такому выводу в рамках исследования национальных норм показателей качества жизни пришли эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава. Его результаты могут стать основой для внедрения в РФ более продвинутых методов фармаэкономической оценки медицинских технологий и препаратов — в перспективе речь может идти об их использовании при отборе поставщиков медицинских учреждений; пока такие оценки проводятся только для списка жизненно важных лекарств и, по словам экспертов, достаточно формально.

В перспективе решения о назначении в РФ лекарственной терапии могут приниматься на основе универсального критерия эффективности QALY. Для того чтобы внедрить этот показатель в практику выбора препаратов, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава совместно с Европейским фондом исследования качества жизни (EuroQol Research Foundation) и Всероссийским союзом пациентов провели исследование, в рамках которого изучили национальные популяционные нормы показателей качества жизни. В нем приняли участие 300 респондентов из всех регионов страны.

Формула расчета QALY учитывает влияние предполагаемой к использованию медицинской технологии как на продолжительность, так и на качество жизни пациента. Использование комбинированного показателя количества лет жизни с поправкой на ее качество позволяет, например, адекватно оценить перспективы применения препарата, который в наибольшей степени удлиняет жизнь, но при этом максимально ухудшает ее качество. Сейчас QALY как один из элементов фармакоэкономической оценки медицинских технологий входит в соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения и используется в ряде развитых стран, в том числе в США и Великобритании.

Расчет QALY в России, как пояснили “Ъ” в пресс-службе ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи», был невозможен из-за отсутствия национальных популяционных норм показателей качества жизни. «В зарубежных странах существует стандартизованная методика оценки качества жизни для расчета QALY, в основе которой лежит использование специального опросника, который позволяет оценивать любые состояния здоровья пациентов по пяти сферам: подвижность (мобильность), самообслуживание, активность в повседневной жизни, боль и дискомфорт, беспокойство и депрессия»,— пояснили в центре. Для населения каждой из стран потеря или приобретение каждого из этих состояний может иметь сравнительно разную ценность. Так, например, для жителей Швеции депрессия является значительно большей проблемой, чем физическая боль, а для жителей Китая на первом месте по важности будет возможность сохранить самостоятельность. Цель совместного исследования была в том, чтобы определить приоритетные направления из этого списка для россиян. По оценке респондентов в РФ, наибольшей ценностью для них, как и для живущих в Дании, Германии и Японии, оказалась возможность сохранить мобильность, а наименьшей — наличие беспокойства и депрессии, как в Португалии и Шри-Ланке.

Как рассказал “Ъ” глава ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Виталий Омельяновский, результаты исследования сделают возможным расчет QALY для российской системы здравоохранения в первую очередь при выборе лекарственной терапии. «Следующим этапом должно стать закрепление параметра QALY в качестве универсального критерия оценки эффективности для всех лекарственных препаратов на законодательном уровне»,— отметил он. Сейчас же, напротив, как подчеркнул глава Центра экономики здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин, в России методы фармаэкономического анализа используются только при формировании списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «При этом среди них выбраны наиболее простые, а применение остается скорее формальным»,— отметил он.

Анастасия Мануйлова