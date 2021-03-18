«Русал» вернулся в Пикалево

Как выяснил “Ъ”, «Русал» снова стал владельцем глиноземного завода в Пикалево, который оказался в центре скандала в 2009 году. Компания выкупила актив у бывшего руководителя «Фосагро» Максима Волкова за $71 млн. Завод может улучшить обеспеченность «Русала» собственным сырьем, которая в прошлом году оказалась под угрозой из-за конфликта с украинской таможней по поводу отгрузок с завода компании в Николаеве.

«Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, в сентябре 2020 года приобрел ООО «Пикалевский глиноземный завод» (ПГЛЗ) у бывшего главы «Фосагро» Максима Волкова за $71 млн, говорится в отчете МСФО алюминиевой компании за 2020 год. Господин Волков подтвердил “Ъ” факт продажи. В «Русале» заявили “Ъ”, что «приобретение Пикалевского глиноземного завода вписывается в стратегию компании по увеличению самообеспеченности сырьем», и компания планирует развивать это предприятие.

ПГЛЗ является одним из трех предприятий Пикалевского комплекса, ставшего символом протестных настроений в моногородах во время кризиса 2009 года. Завод исторически входил в СУАЛ, в 2008 году «Русал» продал его своему на тот момент контролирующему акционеру — «Базэлу» Олега Дерипаски. Другое предприятие Пикалево — «Пикалевская сода» — принадлежало «Фосагро», а «Пикалевский цемент» входит в «Евроцемент» Филарета Гальчева. Разногласия между «Фосагро» и «Базэлом» по цене входящего сырья и продаваемой продукции (карбонатного раствора) в 2009 году привели к остановке комплекса, после чего рабочие перекрыли федеральную трассу. Тогда конфликт разрешился только после показательного вмешательства Владимира Путина.

В 2013 году «Фосагро» продало «Пикалевскую соду» своему бывшему гендиректору Максиму Волкову. Позднее в том же году он получил ПГЛЗ в управление от «Базэла», а также 35% в капитале завода. Позднее Максим Волков стал контролирующим акционером предприятия, однако неизвестно, сохранялась ли у «Базэла» какая-либо доля до последнего времени. Господин Волков не стал отвечать на вопрос “Ъ”, каков был размер его пакета в ПГЛЗ на момент продажи «Русалу». По данным «Картотеки», сейчас 99,9% компании записаны на аффилированное с «Русалом» Libertatem Materials LTD, еще 0,1% у Menoza Trading Limited (в 2012 году «Фосагро» сообщало, что «экономическим бенефициаром доходов» этой компании является господин Волков). Максим Волков остается владельцем «Пикалевской соды» и гендиректором ПГЛЗ.

В четвертом квартале 2020 года ПГЛЗ произвел 67 тыс. тонн глинозема, эти результаты включены в отчетность «Русала». Для сравнения, весь «Русал» по итогам 2020 года увеличил производство глинозема на 4,1%, до 8,2 млн тонн. Выручка ПГЛЗ по итогам 2019 года увеличилась на 9,5%, до 8,4 млрд руб., чистая прибыль — на 38,4%, до 711,3 млн руб.

Интерес «Русала» к развитию глиноземных активов в России может быть связан с проблемами, с которыми компания столкнулась в прошлом году. Самые крупные глиноземные активы «Русала» — ирландский Aughinish Alumina (произвел 1,9 млн тонн в 2020 году) и Николаевский глиноземный завод (Украина, 1,7 млн тонн) — расположены за границей. В России работают Богословский и Ачинский глиноземные комбинаты, которые произвели 990 тыс. и 900 тыс. тонн, а также Уральский глиноземный завод (916 тыс. тонн). В апреле 2020 года Николаевский завод, который работает на импортном сырье и поставляет глинозем на сибирские заводы «Русала», рисковал остановиться, поскольку украинская таможня заблокировала в порту партию бокситового сырья. Хотя фактически до остановки дело не дошло, «Русал» уже готовился экстренно закупать глинозем на рынке.

Максим Худалов из АКРА напоминает, что ПГЛЗ позволяет перерабатывать хвосты обогащения апатитовых руд. «По глинозему мощность завода составляет 267,7 тыс. тонн, что может повысить обеспеченность производства "Русала" сырьем российского происхождения и сырьевую безопасность компании»,— говорит эксперт.

Евгений Зайнуллин