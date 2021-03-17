Полиция проверит скандальный видеосюжет с избиением задержанного

ГУ МВД по Краснодарскому краю проводит служебную проверку по факту размещения в социальных сетях видео с задержанием гражданина, подозреваемого в имущественных преступлениях, сообщила пресс-служба управления.

О каком конкретно видеосюжете идет речь, в ГУ МВД не уточняют, по данным “Ъ-Юг”, сегодня в краснодарских пабликах появилась видеозапись, на которой видно, что люди в камуфляжной форме бьют ногами мужчину, лежащего на земле, и спрашивают его, воровал ли он коров в Приморско-Ахтарском районе. При этом слышны звуки выстрелов.

Анна Перова, Краснодар