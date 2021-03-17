В Оренбурге подростки повредили памятник Юрию Гагарину

В Оренбурге в сквере имени Юрия Гагарина подростки повредили постамент памятника первому космонавту планеты. Действия хулиганов попали на камеру видеонаблюдения, сообщил на своей странице в Instagram глава города Владимир Ильиных. Подросткам удалось отколоть несколько гранитных плит с постамента. Правоохранительные органы разбираются в случившемся и разыскивают вандалов.

«Такие действия нельзя оставлять безнаказанными. Юрий Гагарин — герой. Навсегда. И повреждение памятника ему — это не просто разбитый гранит, не просто хулиганство, это надругательство над нашей историей»,— прокомментировал ситуацию глава Оренбурга.

Юрий Гагарин проходил учебу в Оренбурге в местном авиационном училище. В феврале текущего года в регионе стартовали праздничные мероприятия, посвященные 60-летию первого полета человека в космос.

Андрей Сазонов, Самара