В Оренбуржье стартовали мероприятия, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

В Оренбургской области стартовали праздничные мероприятия, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, в здании областной филармонии организована авиационно-космическая выставка. Помимо этого в городах и районах региона запущены образовательные, культурные и развлекательные проекты, посвященные юбилею полета первого человека в космос.

«В честь 60-летия первого полета в космос в этом году в Оренбуржье пройдут сотни мероприятий для жителей разных возрастов и городов. Но особенно много событий мы приготовили для молодежи. Рассчитываю, что каждый оренбуржец найдет в списке праздничных мероприятий то, что будет интересно лично ему», — цитирует губернатора Оренбургской области пресс-служба регионального правительства.

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин проходил учебу в Оренбурге в местном авиационном училище.

Андрей Сазонов