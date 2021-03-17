В Нижнем Новгороде открыли ресурсный центр для детей с расстройством аутистического спектра

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров открыли сегодня в Нижнем Новгороде ресурсный центр для детей с расстройством аутистического спектра.
Это своего рода «одно окно» для родителей, куда можно обратиться в сложный момент постановки диагноза, и понять, какие действия необходимо предпринимать дальше благодаря индивидуальному маршруту помощи.
Напомним, в регионе сегодня зарегистрировано 1100 детей с расстройством аутистического спектра.