«Кредит Экспресс» промчался мимо срока

Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор основателю и бывшему гендиректору банка «Кредит Экспресс» Михаилу Колмыкову. Его обвиняли в незаконном выводе из кредитной организации 26 млн руб. посредством выдачи трех кредитов, превышающих установленный банком лимит. Однако суд установил, что такой регламент выдачи кредитов был принят задним числом, а подпись председателя совета директоров Владимира Шеина под документом оказалась поддельной.



В Ленинском районном суде Ростова состоялось оглашение приговора основателю и бывшему генеральному директору Михаилу Колмыкову, которого обвиняли по нескольким эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Суд счел представленные стороной обвинения недостаточными для вынесения обвинительного приговора и оправдал банкира.

По версии обвинения, господин Колмыков незадолго до увольнения незаконно вывел из банка около 26 млн руб., оформив три кредита на себя и своих знакомых. При этом при выдаче кредитов якобы был превышен размер кредита и срок возврата, а также занижена процентная ставка. Кроме того, ранее банкир обвинялся в незаконном получении компенсации по неиспользованным отпускам и командировочным расходам. Однако в ходе судебного следствия было установлено, что действия господина Колмыкова по выдаче себе компенсации за неиспользованные отпуска не противоречили законодательству. Доказательства незаконной компенсации командировочных расходов и вовсе отсутствовали в деле.

Основным доказательством обвинения стало положение (регламент), принятое советом директоров «Кредит Экспресса», в котором были прописаны правила выдачи кредитов всеми отделениями банков. Однако суд установил, что документ был принят задним числом, а подпись председателя совета директоров Владимира Шеина в нем подделана.

Защита господина Колмыкова уверена, что положение было фальсифицировано специально с целью его уголовного преследования, так как, будучи гендиректором банка, он выявил хищения в московским филиале, а затем выступил с соответствующим докладом перед советом директоров банка. Вскоре после этого господина Колмыкова уволили. Летом 2017 года по заявлению представителя финансовой организации в отношении него было возбуждено уголовное дело, а в середине октября того же года его заключили под стражу, где Михаил Колмыков провел 11 месяцев. В сентябре 2018 года после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова суд изменил банкиру меру пресечения на подписку о невыезде.

Супруга господина Колмыкова Елена рассказала, что в ходе судебной тяжбы их семье пришлось продать купленную детям квартиру, чтобы оплатить услуги адвокатов. Однако адвокат господина Колмыкова Геннадий Скрипкин, по его словам, пока не обсуждал с подзащитным вопрос об обращении в суд за компенсацией расходов и морального вреда.

«Это дело — сигнал для Ростовской области, что если ты уверен в своей невиновности и бьешься до конца, чтобы ее доказать, то есть шанс на оправдательный приговор»,— прокомментировал решение суда известный ростовский правозащитник Александр Хуруджи. По его словам, Михаил Колмыков первым из фигурантов «списка Титова» согласился на проверку «детектором правды», который сочетает данные о движении зрачков проверяемого, анализ его крови на содержание препаратов, способных обмануть детектор, и стандартную процедуру проверки на полиграфе при помощи замеров частоты пульса и потоотделения.

Отметим, что в марте прошлого года «Банк России» отозвал лицензию у «Кредит Экспресса» из-за нарушения российского банковского законодательства. В июне банк признали банкротом. Согласно информации, опубликованной на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), временная администрация «Кредит Экспресса» выявила хищения денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам и заключения договоров уступки прав требования. В конце прошлого года Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников московского филиала банка «Кредит-Экспресс». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, учредители и сотрудники банка похищали средства через выдачу фиктивных кредитов 29 физическим лицам. Обвинение в хищении свыше 180 млн руб. и $929 тыс. предъявили акционеру Василию Бойко-Великому, Алле Кабановой и пятерым сотрудникам банка.

Дарья Голякова