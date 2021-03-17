Генпрокурор: половина экстремистских преступлений в России совершается в интернете

Половина экстремистских преступлений в России совершается в интернете, заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства. Трансляция заседания велась на канале «Россия 24».

«Интернет стал одним из основных источников распространения экстремистской идеологии. С его использованием совершается половина соответствующих преступлений. При этом их общее число в истекшем году возросло почти вдвое»,— сказал господин Краснов.

По его словам, в 2020 году с 52 тыс. сайтов был удален контент с призывами к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам. Также был заблокирован доступ к 10 тыс. сайтов.

Количество киберпреступлений в России за последний год выросло в полтора раза. «Существенной проблемой остаются киберпреступления. Только за последний год их число увеличилось более чем в полтора раза, и лишь четверть из них раскрыта. Первостепенные задачи в этой сфере поставлены по итогам проведенного координационного совещания руководителей правоохранительных органов, ожидаю от вас максимальной эффективности в реализации его решений»,— сказал генпрокурор.

Всего в прошлом году в России зарегистрировано 2 млн 400 тыс. преступлений. Число тяжких и особо тяжких преступных деяний выросло на 16% и 5% соответственно. Ухудшилась раскрываемость и других преступных деяний. Игорь Краснов заявил, что во многом это связано с системными упущениями в работе следственных органов и оперативной службы. Так, за прошлый год прокуроры выявили более 5 млн нарушений, допущенных на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Президент России Владимир Путин на заседании назвал одним из упущений в работе правоохранительных органов снижение раскрываемости преступлений. Он потребовал от Генпрокуратуры проанализировать причины сложившейся ситуации.