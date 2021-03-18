Израиль нанес визит по позициям «Хезболлы»

Первый за много лет визит главы МИД Израиля в Москву официально был посвящен «сверке часов» в двусторонних отношениях. Однако учитывая, что через несколько дней в Израиле пройдут парламентские выборы и за ними последует смена кабинета, трудно понять, в чем была срочность встречи Габи Ашкенази и Сергея Лаврова. Тем более что стратегические вопросы взаимодействия между двумя странами давно уже решают не дипломаты. Самым же интересным в визите стали не публичные заявления, а новостной фон. Господин Ашкенази совсем немного разминулся в Москве с делегацией ливанского движения «Хезболла». А буквально за несколько часов до его переговоров с Сергеем Лавровым Израиль в очередной раз нанес удар по Сирии, что всегда вызывает негативную реакцию в Москве. Хотя на сей раз министры демонстрировали полное согласие.

Переговоры Сергея Лаврова и Габи Ашкенази начались с традиционного обсуждения — все ли сделали прививки и можно ли общаться без масок. Тему поднял российский министр и тут же сообщил, что недавно переболел коронавирусом и у него много антител. А затем пообещал продемонстрировать после переговоров альтернативный способ повышения иммунитета, вызвав смех обеих делегаций. Израильские гости с радостью сняли с себя маски.

Эти слова Сергея Лаврова стали самым ярким моментом публичной части переговоров. Визитов министров иностранных дел Израиля в Москву не было уже несколько лет. С 2015 по 2019 год премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одновременно исполнял обязанности главы МИДа. Назначенный на эту должность в феврале 2019 года Исраэль Кац в вопросы двустороннего сотрудничества не вмешивался. Все вопросы стратегического сотрудничества с Россией, в первую очередь касавшиеся ситуации в Сирии, решались либо лично господином Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным, либо по линии военных. Сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству до последнего времени с израильской стороны был Зеев Элькин, который лишь в декабре на фоне новой избирательной кампании покинул правительство. До коронавируса не было недостатка и в двусторонних делегациях на разных уровнях. Поэтому трудно представить, что мог дать визит в Москву главы МИДа Габи Ашкенази, у которого, как одного из лидеров представлявшей на прошлых выборах конкуренцию Биньямину Нетаньяху партии «Кахоль-Лаван», отношения с израильским премьером не сложились. Тем более что новые внеочередные выборы в Кнессет — уже четвертые за два года — состоятся уже на следующей неделе, и «Кахоль-Лаван», согласно всем прогнозам, из второй по популярности партии превратится в аутсайдера.

Однако, как отметили в беседе с “Ъ” израильские источники, визит главы МИДа был нужен для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях, учитывая, что межправкомиссия не может пока собраться из-за коронавируса.

Кроме того, в этом году предстоит празднование тридцатилетия восстановления дипотношений между странами, о чем упомянули оба министра. И Габи Ашкенази выразил надежду, что Сергей Лавров приедет в Израиль и он еще успеет его принять в качестве министра иностранных дел.

Министры также декларировали единую позицию о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны и оправдания нацизма. И по этому вопросу действительно у России нет более близкой страны, чем Израиль. На пресс-конференции Габи Ашкенази поделился историей своей семьи, рассказав, что его отец вырос в Болгарии, пережил холокост и был освобожден Красной армией. «Еврейский народ никогда не забудет тот вклад, который внесла Россия в победу над нацизмом, в освобождение от нацистов концлагерей и Европы»,— сказал он.

Еще одной темой, в рамках которой министры нашли полное взаимопонимание, стал Международный уголовный суд (МУС). В феврале первая палата предварительного производства МУС постановила, что обладает юрисдикцией для расследования ситуации в Палестине, в том числе военных преступлений, совершенных израильтянами. Израиль считает это решение политизированным и ищет понимающих собеседников, которые помогли бы объяснить палестинцам, что их жалобы в МУС не способствуют решению палестино-израильского конфликта. В частности, этот вопрос обсуждает сейчас в ходе своего турне в Европу (Берлин, Вену, Париж) президент Израиля Реувен Ривлин.

Поднял его в Москве и Габи Ашкенази — и нашел полную поддержку. Москва, как напомнил Сергей Лавров, в целом негативно оценивает работу МУС, считая этот орган политизированным и непрофессиональным.

Так что можно сказать, что Израиль обратился по адресу: учитывая, что Москва близка с палестинцами, она сможет при необходимости объяснить им, что жалобы в МУС неконструктивны.

Совсем иначе обстоят дела с сирийским вопросом. Буквально за несколько часов до переговоров Израиль в очередной раз обстрелял территорию Сирии, правда свою ответственность за это, как обычно, не признал. По данным арабских СМИ, целью ударов стали склады оружия проиранских группировок в районе Дамаска. Москва крайне негативно реагирует на подобные действия Израиля и регулярно просить прекратить удары. По данным “Ъ”, последний раз этот вопрос поднимался в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху в середине февраля, когда израильский премьер просил российского политика оказать содействие в возвращении израильтянки, случайно попавшей на территорию Сирии.

Сергей Лавров публично этот вопрос во время встречи с Габи Ашкенази поднимать не стал. Напротив, он сделал акцент на общих позициях с Израилем относительно Сирии: урегулирование политическими методами, поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны. «Говорили мы и о необходимости содействия преодолению гуманитарного кризиса в Сирии, где разрушена инфраструктура и где под влиянием удушающих санкций США и других стран Запада население испытывает очень серьезные страдания»,— добавил Сергей Лавров. Учитывая, что Израиль оказывал гуманитарную помощь сирийской оппозиции, интересно, как в Москве видят дальнейшее участие израильтян в работе в этой сфере. В последнее время в арабских СМИ периодически появляются слухи о возможных переговорах между Израилем и официальными властями Сирии, в том числе при посредничестве ОАЭ. Однако и эмиратские, и израильские дипломаты отказываются отвечать на соответствующие вопросы.

Тем не менее Габи Ашкенази ответил на вопрос “Ъ”, готов ли Израиль прислушаться к просьбам России и прекратить удары по Сирии.

«Израиль сохраняет за собой право на самооборону. Мы не позволим иранцам использовать Сирию для действий против нас, и мы будем делать все необходимое для обеспечения своей безопасности»,— сказал Габи Ашкенази.

И добавил: «Мы будем готовы с Россией, а также с другими государствами пробовать решить этот иранский вопрос каким-то другим образом, мы в принципе были бы этому рады». То есть если бы Россия смогла гарантировать уход Ирана из Сирии, то израильские удары по территории соседней страны могли бы прекратиться. Другой вопрос, что Москва помочь тут особо не в силах, хотя пару лет назад способствовала отводу сил шиитского движения «Хезболла» и других проиранских группировок от сирийской границы с Израилем. Правда ненадолго.

Впрочем, от роли посредника между «Хезболлой» и Израилем Москва не отказывается. Буквально за два дня до визита израильского министра Сергей Лавров принимал в Москве лидера парламентского блока «Хезболлы» «Верность сопротивлению» Мухаммеда Раада, с которым обсудил ситуацию внутри как Ливана, так и Сирии. Израильские собеседники “Ъ” отмечают, что часто визиты представителей их страны в Москву совпадают с приездом в российскую столицу делегаций особо неприемлемых для Израиля ближневосточных групп — то это палестинские «Хамас» и «Исламский джихад», то «Хезболла». В Москве же считают разносторонние контакты полезными. Впрочем, официально последний визит Мухаммеда Раада в Москву был в 2011 году. Тогда его принимал замминистра иностранных дел Михаил Богданов, теперь господин Раад поднялся до уровня Сергея Лаврова. Впрочем, и роль «Хезболлы» в делах региона с тех пор возросла.

Марианна Беленькая