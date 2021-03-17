Аналитик Citigroup предсказал искоренение курения во многих регионах к 2050 году

Жители многих развитых и развивающихся стран перестанут курить к 2050 году, говорится в докладе аналитика Citigroup Адама Шпильмана, детали которого приводит Bloomberg.

В докладе приводятся данные, подтверждающие тренд на снижение табакокурения по всему миру. Так, за последние 20 лет число курящих детей сократилось почти на три четверти, потребление табака среди мужчин сейчас сокращается (впервые за всю историю наблюдений), а объемы продаж сигарет неуклонно падают на протяжении вот уже нескольких десятилетий. По мнению аналитика, если существующий тренд на снижение потребления табака сохранится в течение ближайших десятилетий, то уже к 2050 году курящих людей не останется в США, некоторых странах Европы, в Австралии, а также на большей части территории Латинской Америки. При этом аналитик предсказывает, что в России, Китае и Франции курение так и останется распространенным явлением. «Текущие тренды не предполагают мир без сигарет»,— подытожил господин Шпильман.

О введении на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек читайте в материале “Ъ” «Сигареты теряют лицо».

Кирилл Сарханянц