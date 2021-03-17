17 марта, среда
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Фото: Subaru

Subaru анонсировала «нечто дикое»

Компания Subaru представила тизер новой модели, анонсировав «нечто дикое», сообщает японский автопроизводитель.

Североамериканское подразделение марки опубликовало снимок новой модели, но никакой официальной информации о нем не обнародовало.На фотографии показана горная дорога и миниатюрный автомобиль вдали. Ожидается, что это будет первая машина фирменного суббренда Wilderness.

Под брендом Wilderness в Subaru планируют выпускать подготовленные для бездорожья версии серийных моделей. Ожидается, что линейка Wilderness станет отличаться увеличенным дорожным просветом, защитой днища и защитным кузовным обвесом, новыми колесными дисками с покрышками для бездорожья и доработанной подвеской.

Премьера «чего-то дикого» от Subaru состоится в марте 2021 года.

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