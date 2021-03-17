«OPPO закрутили!»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о прототипе смартфона OPPO X 2021.

Компания OPPO представила в России концепт смартфона с раздвигающимся или раскручивающимся дисплеем. Я одним из первых познакомился с прототипом. В отличие от моделей Samsung, Huawei и Motorola также с гибкими OLED-дисплеями в новинке OPPO экран не сворачивают пополам с перегибом в одном и том же месте. В концепте X 2021 дисплей закручивается по левой боковой грани на 180 градусов и частично прячется за задней стенкой корпуса или выезжает оттуда при необходимости увеличить размер диагонали до 7,4 дюйма.

Главная фишка аппарата работает весьма впечатляюще, и на то есть сразу несколько причин. Во-первых, процесс выглядит как фокус. Особую роль в нем играет анимация интерфейса. К тому же действо каждый раз сопровождается приятным жужжанием пары сервоприводов. Увеличить или уменьшить экран можно одной рукой, даже одним пальцем, достаточно провести вверх или вниз по кнопке включения дисплея. Фокус также получится, если использовать двойное нажатие. Важно только, чтобы смартфон был разблокирован.

При разработке такого форм-фактора инженерам китайского вендора пришлось согласиться на несколько особенностей конструкции. К примеру, так как дисплей не скручивается в рулон, а загибается на 180 градусов, то между верхней и нижней частями экрана образуется полость. Она существует только в разложенном виде, и это пространство ничем не занять. Более того, оно становится слабым местом, где может скопиться пыль или прочие мелкие частицы.

Подвижные элементы есть почти на всех поверхностях и гранях модели. А это создает проблемы с реализацией беспроводной зарядки, вольным расположением NFC-сенсора, динамиков, а также лотка для сим-карты и карт памяти. При довольно внушительном размере объем батареи будет ограничен. И, кстати, пока неясно, сколько энергии в коммерческом образце будут отбирать сервоприводы. Пока разработчики только гарантировали количество циклов их работы — 100 тыс. складываний конвертируются примерно в пять с половиной лет использования.

Также внешне эффектный способ прироста размера экрана заставил инженеров искать оптимальный диаметр ролика, по которому проезжает гибкий дисплей. Специалисты остановились на величине в 6,8 мм, что в свою очередь влияет на толщину самого смартфона. Также неясно, куда именно и можно ли вообще установить фронтальную камеру. Сейчас в OPPO X 2021 ее нет.

В общем, работает прототип эффектно, но есть впечатление, что вендор торопился закрепить за собой звание пионера в применении данной технологии.