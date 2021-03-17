В Ейске проходит чрезвычайная сессия горсовета из-за срыва заседания комиссии по выборам главы города

Сегодня, 17 марта 2021 года, в Ейске (Краснодарский край) проходит чрезвычайная сессия горсовета. Сообщение об этом опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

В ходе сессии рассматриваются два вопроса. Первый касается внесения изменений в решение Совета Ейского городского поселения от 15 декабря 2020 года «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения Ейского района». Второй - внесения изменений в решение горосовета от 25 декабря 2020 года «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения Ейского района».

Как сообщила на своей странице в Facebook депутат горсовета Дарья Гаврилова, решение провести внеочередную сессию принято после того, как было сорвано заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения.

Как отметила госпожа Гаврилов, на заседание, назначенное на 11.00, опаздывали члены комиссии от Ейского района. В 11.30 председатель комиссии Юрий Ковров пригласили кандидатов в зал и сообщил, что кворума нет, комиссия не может начать работу.

«Представители Ейского района сорвали заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Ейска», - отметила Дарья Гаврилова

По ее словам, депутатами Совета Ейского городского поселения были приняты незамедлительные меры и была созвана чрезвычайная сессия, на которую прибыло 13 депутатов из 20.

Как писал “Ъ-Кубань”, должность главы Ейска стала вакантной 25 декабря 2020 года, когда депутаты Ейского городского поселения единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова. Исполнять обязанности главы Ейска назначили его заместителя Андрея Скачедуба.

В середине января 2021 года стартовала регистрация кандидатов на пост мэра. В марте стало известно, что комиссия по отбору кандидатов на должность главы Ейска утвердила список из пяти претендентов, которые продолжат борьбу за право возглавить муниципалитет. Среди них депутат совета Ейского района Андрей Назаров, директор ООО «Карго-Логистик» Виталий Макарчук, бывший заместитель главы Ейского района Евгений Федосеев, заместитель главы Щербиновского района по вопросам ЖКХ Юрий Филько и замглавы Ейского района по внутренней политике Александр Шабанов. Они были выбраны по итогам проверки документов.

Наталья Решетняк