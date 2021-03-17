Николай Патрушев привез во Вьетнам наше все

Российская делегация силовиков во главе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым завершила визит во Вьетнам. Учитывая вынужденно снизившуюся из-за пандемии коронавируса частоту контактов, повестка визита была максимально насыщенной и разнообразной: участники делегации успели не только обсудить с принимающей стороной профильные темы вроде борьбы с терроризмом и киберпреступностью, но и, например, открыть памятник Александру Пушкину. Кроме того, в Ханой привезли первую партию вакцины «Спутник V». Причем в доказательство давней дружбы двух стран она была передана на безвозмездной основе.
Во Вьетнам Николай Патрушев прилетел не с пустыми руками: самолетом Ил-96, на котором прибыла в Ханой российская делегация, была доставлена партия вакцины «Спутник V». Речь шла не о продаже, а о безвозмездной передаче дружественной стране. Вакцину вьетнамцы приняли с благодарностью, хотя в целом они и без того хорошо справляются с коронавирусом.
Вьетнам сделал ставку на малобюджетный путь борьбы с COVID-19, предполагающий изоляцию очагов заражения и активную профилактику. Параллельно с этим началась разработка собственной вакцины. В конце февраля сообщалось, что Вьетнам приступил ко второй фазе испытаний препарата Nanocovax, произведенного местной фармацевтической компанией Nanogen. Его производство может начаться в конце 2021 года. Работы по созданию вакцины ведут еще три вьетнамских производителя. А пока власти одобрили использование трех иностранных препаратов — российской вакцины «Спутник V», британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna. По последним данным, в 95-миллионном государстве было выявлено всего 2,56 тыс. заболевших, 35 из них умерли.
Ограничения, действующие в Ханое, оказались актуальны и для российской делегации. По прилете ее участники сдали ПЦР-тесты, а затем, по сути, ушли на частичную самоизоляцию: выезжать на официальные мероприятия никто не запрещал, а вот выходить из отеля по своим делам было нельзя. Кроме того, вьетнамцы раздали брошюры, в которых помимо прочего было указано, как здороваться в условиях пандемии: только локтями — и никак иначе.
Коронавирусные ограничения не помешали одному из членов делегации российских силовиков в разговоре с “Ъ” охарактеризовать визит во Вьетнам как «встречу близких друзей, для которых помощь и взаимоподдержка не пустой звук».
«Мощный фундамент, созданный годами плодотворного сотрудничества,— это залог успеха в новых достижениях»,— заверил собеседник “Ъ”, вспомнив также о первом президенте Северного Вьетнама: «Дело Хо Ши Мина живет. Все развивается, как он завещал».
С Хо Ши Мина, кстати, рабочая программа российской делегации и началась. Николай Патрушев во вторник посетил мавзолей самого известного вьетнамского лидера. И это тоже был повод вспомнить о длительной истории взаимоотношений двух стран. Мавзолей был спроектирован и построен при содействии советских специалистов, и более того, до сих пор работы над сохранением тела ведутся вьетнамскими медиками при активном сотрудничестве с российским НИЦ биомедицинских технологий ВИЛАР Российской академии сельскохозяйственных наук.
А в среду об особых отношениях двух стран говорили на открытии памятника Александру Пушкину в одном из парков Ханоя. Выяснилось, что произведения поэта давно переведены на вьетнамский язык. Это, в частности, доказал присутствовавший на церемонии замминистра общественной безопасности страны Ле Тан Той. Произнеся на русском языке «Я помню чудное мгновенье…», он затем прочел стихотворение, но уже на вьетнамском.
О настоящем и будущем же речь шла на двусторонних переговорах. В частности, активно обсуждался рост угроз в информационной сфере. «Все масштабнее становятся последствия деструктивного использования информационных технологий»,— заявил, по данным “Ъ”, один из участников заседания, отмечая важность того, что у Москвы и Ханоя «единые подходы к формированию системы обеспечения международной информационной безопасности». Чего, как уверены в Совбезе РФ, не скажешь о ряде других стран, которыми «предпринимаются попытки узаконить на международном уровне атрибуцию компьютерных атак с позиции политических оценок, когда обвинения могут выдвигаться без каких-либо доказательств».
О внешних игроках вспоминали и на встрече Николая Патрушева с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. И выяснилось: по мнению Совбеза РФ, две страны помимо прочего объединяет то, что они стали целями для «попыток иностранных государств вмешиваться во внутренние дела». На той же встрече обсуждались «взаимодействие в сфере контрразведки и защиты конституционного строя», противодействие отмыванию доходов, развитие договорной базы.
Затрагивались и вопросы терроризма — правда, скорее гипотетического характера. Последние террористические атаки на территории Вьетнама фиксировались в 1976–1978 годах — это были нападения боевиков красных кхмеров на вьетнамские острова с сопредельной камбоджийской территории. А международные террористические организации на Вьетнам особого внимания не обращают. Тем не менее, как рассказали в Совбезе РФ, в дружественной стране «проводится работа по предотвращению радикализации населения», а также «уделяется внимание международному взаимодействию в сфере противодействия терроризму», в частности «Вьетнам регулярно поддерживает контртеррористические инициативы Российской Федерации».
Поездка российской делегации продемонстрировала, что Вьетнам, похоже, собирается и дальше соблюдать баланс в своей внешней политике. В январе, поздравляя нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность, президент и премьер-министр Вьетнама выразили уверенность, что новая администрация в Белом доме укрепит американо-вьетнамские отношения, которые уже имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства. Однако и отдаляться от Москвы Ханой при этом не намерен, по крайней мере пока обе стороны помнят «чудные мгновенья» в истории своих взаимоотношений.
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