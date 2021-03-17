Николай Патрушев привез во Вьетнам наше все

Российская делегация силовиков во главе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым завершила визит во Вьетнам. Учитывая вынужденно снизившуюся из-за пандемии коронавируса частоту контактов, повестка визита была максимально насыщенной и разнообразной: участники делегации успели не только обсудить с принимающей стороной профильные темы вроде борьбы с терроризмом и киберпреступностью, но и, например, открыть памятник Александру Пушкину. Кроме того, в Ханой привезли первую партию вакцины «Спутник V». Причем в доказательство давней дружбы двух стран она была передана на безвозмездной основе.

Во Вьетнам Николай Патрушев прилетел не с пустыми руками: самолетом Ил-96, на котором прибыла в Ханой российская делегация, была доставлена партия вакцины «Спутник V». Речь шла не о продаже, а о безвозмездной передаче дружественной стране. Вакцину вьетнамцы приняли с благодарностью, хотя в целом они и без того хорошо справляются с коронавирусом.

Вьетнам сделал ставку на малобюджетный путь борьбы с COVID-19, предполагающий изоляцию очагов заражения и активную профилактику. Параллельно с этим началась разработка собственной вакцины. В конце февраля сообщалось, что Вьетнам приступил ко второй фазе испытаний препарата Nanocovax, произведенного местной фармацевтической компанией Nanogen. Его производство может начаться в конце 2021 года. Работы по созданию вакцины ведут еще три вьетнамских производителя. А пока власти одобрили использование трех иностранных препаратов — российской вакцины «Спутник V», британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna. По последним данным, в 95-миллионном государстве было выявлено всего 2,56 тыс. заболевших, 35 из них умерли.

Ограничения, действующие в Ханое, оказались актуальны и для российской делегации. По прилете ее участники сдали ПЦР-тесты, а затем, по сути, ушли на частичную самоизоляцию: выезжать на официальные мероприятия никто не запрещал, а вот выходить из отеля по своим делам было нельзя. Кроме того, вьетнамцы раздали брошюры, в которых помимо прочего было указано, как здороваться в условиях пандемии: только локтями — и никак иначе.

Коронавирусные ограничения не помешали одному из членов делегации российских силовиков в разговоре с “Ъ” охарактеризовать визит во Вьетнам как «встречу близких друзей, для которых помощь и взаимоподдержка не пустой звук».

«Мощный фундамент, созданный годами плодотворного сотрудничества,— это залог успеха в новых достижениях»,— заверил собеседник “Ъ”, вспомнив также о первом президенте Северного Вьетнама: «Дело Хо Ши Мина живет. Все развивается, как он завещал».

С Хо Ши Мина, кстати, рабочая программа российской делегации и началась. Николай Патрушев во вторник посетил мавзолей самого известного вьетнамского лидера. И это тоже был повод вспомнить о длительной истории взаимоотношений двух стран. Мавзолей был спроектирован и построен при содействии советских специалистов, и более того, до сих пор работы над сохранением тела ведутся вьетнамскими медиками при активном сотрудничестве с российским НИЦ биомедицинских технологий ВИЛАР Российской академии сельскохозяйственных наук.

Николай Патрушев по традиции возложил венок к мавзолею, а также к памятнику павшим героям. «Нет ничего дороже независимости и свободы» — эту фразу Хо Ши Мина, высеченную на мраморной плите при входе в мавзолей, секретарь Совбеза вряд ли мог не заметить.

А в среду об особых отношениях двух стран говорили на открытии памятника Александру Пушкину в одном из парков Ханоя. Выяснилось, что произведения поэта давно переведены на вьетнамский язык. Это, в частности, доказал присутствовавший на церемонии замминистра общественной безопасности страны Ле Тан Той. Произнеся на русском языке «Я помню чудное мгновенье…», он затем прочел стихотворение, но уже на вьетнамском.

Церемония открытия памятника русскому поэту А.С. Пушкину в Ханое Фото: ВНА

О настоящем и будущем же речь шла на двусторонних переговорах. В частности, активно обсуждался рост угроз в информационной сфере. «Все масштабнее становятся последствия деструктивного использования информационных технологий»,— заявил, по данным “Ъ”, один из участников заседания, отмечая важность того, что у Москвы и Ханоя «единые подходы к формированию системы обеспечения международной информационной безопасности». Чего, как уверены в Совбезе РФ, не скажешь о ряде других стран, которыми «предпринимаются попытки узаконить на международном уровне атрибуцию компьютерных атак с позиции политических оценок, когда обвинения могут выдвигаться без каких-либо доказательств».

О внешних игроках вспоминали и на встрече Николая Патрушева с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. И выяснилось: по мнению Совбеза РФ, две страны помимо прочего объединяет то, что они стали целями для «попыток иностранных государств вмешиваться во внутренние дела». На той же встрече обсуждались «взаимодействие в сфере контрразведки и защиты конституционного строя», противодействие отмыванию доходов, развитие договорной базы.

Затрагивались и вопросы терроризма — правда, скорее гипотетического характера. Последние террористические атаки на территории Вьетнама фиксировались в 1976–1978 годах — это были нападения боевиков красных кхмеров на вьетнамские острова с сопредельной камбоджийской территории. А международные террористические организации на Вьетнам особого внимания не обращают. Тем не менее, как рассказали в Совбезе РФ, в дружественной стране «проводится работа по предотвращению радикализации населения», а также «уделяется внимание международному взаимодействию в сфере противодействия терроризму», в частности «Вьетнам регулярно поддерживает контртеррористические инициативы Российской Федерации».

Завершился же визит переговорами Николая Патрушева с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а затем и с премьер-министром Нгуен Суан Фуком. О «многолетних традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества» говорилось и там.

Поездка российской делегации продемонстрировала, что Вьетнам, похоже, собирается и дальше соблюдать баланс в своей внешней политике. В январе, поздравляя нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность, президент и премьер-министр Вьетнама выразили уверенность, что новая администрация в Белом доме укрепит американо-вьетнамские отношения, которые уже имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства. Однако и отдаляться от Москвы Ханой при этом не намерен, по крайней мере пока обе стороны помнят «чудные мгновенья» в истории своих взаимоотношений.

Павел Тарасенко