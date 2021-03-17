ЦИК рекомендовал вновь утвердить Сергея Канищева главой воронежского облизбиркома

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 17 марта единогласно рекомендовала губернатору и думе Воронежской области назначить действующих председателя и зампредседателя облизбиркома Сергея Канищева и Наталью Репченко членами нового состава комиссии с правом решающего голоса.

Вопрос о рекомендации их кандидатур на заседании представил курирующий регион член ЦИК Евгений Колюшин. Он напомнил, что сейчас идет процедура формирования нового состава воронежского облизбиркома, так как полномочия предыдущего истекают в мае. По словам господина Колюшина, Воронежская область «достаточно политизированная», поэтому избирательным комиссиям «приходится непросто». Господин Колюшин подчеркнул, что нижестоящие комиссии в регионе достаточно формально подходят к некоторым жалобам и обращениям граждан, но у Сергея Канищева есть понимание ситуации и в новом составе он справится со своими задачами. Также на заседании члены комиссии выразили надежду, что господин Канищев сохранит пост председателя облизбиркома.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, высказываясь о работе Сергея Канищева, напомнила коллегам, какая «тяжелая ситуация» была во время работы предыдущего руководителя облизбиркома Владимира Селянина, при котором совершались «вопиющие преступления и нарушения». По ее словам, в регионе в больших масштабах применялся административный ресурс, а прошлый председатель не только не препятствовал этому, но и был «встроен в систему». «К сожалению, правоохранительные органы не дали адекватную оценку», — резюмировала госпожа Памфилова. — Надо отдать должное Сергею Владимировичу. Он с одной стороны внешне сдержанный человек, вроде такой мягкий с виду, но на самом деле твердо и последовательно наводил там порядок. Ему будет непросто, нам надо будет помогать. Он и комиссия под его руководством доказали, что они способны и могут проводить нашу с вами линию, чтобы выборы проходили честно, был отпор применению админресурса, а уровень доверия населения не падал, а повышался».

Сергей Толмачев