Выдача кредитных карт в Удмуртии за февраль сократилась на 5,3%

В феврале 2021 года в Удмуртии выдали 8,92 тыс. новых кредитных карт. Это на 5,3% меньше значения февраля прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России показатель за этот период снизился на 5% — с 870 тыс. до 830 тыс. ед.

Наибольшее количество новых кредитных карт за февраль 2021 года выдали в Москве (51,9 тыс. ед.), Московской области (40,3 тыс.), Краснодарском крае (33,6 тыс.), Санкт-Петербурге (30,6 тыс.) и Свердловской области (26,6 тыс.). Наибольшее сокращение выдачи по сравнению с февралем прошлого года отметили в Самарской области (на 16,6%), Краснодарском крае (на 15,2%), Саратовской (на 14,8%) и Нижегородской (на 13,5%) областях, Москве (на 12,2%) и Московской области (на 11,3%). Самый значительный рост выдачи зафиксировали в Кемеровской области (на 12,2%), Алтайском (на 7,9%) и Ставропольском (на 4,3%) краях, а также в Иркутской области (на 3,9%) и Приморском крае (на 3,3%).

«В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. Вместе с тем, мы видим, что темпы выдачи кредитных карт постепенно восстанавливаются. Так, сокращение в феврале 2021 года составило всего 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом восстановление сегмента кредитных карт, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.