Французский регулятор защитил новую политику конфиденциальности Apple

Антимонопольное управление Франции решило не принимать никаких превентивных мер в отношении Apple, готовящейся к введению новой политики конфиденциальности. Регулятор в ответ на жалобу многочисленных рекламных компаний и издателей постановил, что американская корпорация никоим образом не нарушает антимонопольное законодательство страны.

В решении французского регулятора говорится, что «на данном этапе ведомство считает, что введение политики App Tracking Transparency, судя по всему, не является злоупотреблением доминирующим положением на рынке со стороны Apple, которое могло бы привести к навязыванию несправедливых условий трансакций разработчикам приложений». Между тем регулятор пообещал продолжить расследование, чтобы убедиться, что Apple применяет к себе не менее строгие требования.

Apple намерена активировать новую политику конфиденциальности в ближайшие недели, после чего все приложения, которые хотят отслеживать активность пользователей, должны будут спросить у них разрешения. Это нововведение грозит обрушить рынок онлайн-рекламы, и против него ранее выступала Facebook. В свою очередь, Ассоциация рекламодателей Китая, объединяющая около 2 тыс. компаний, запустила новый инструмент, который позволяет отслеживать и идентифицировать пользователей iPhone. Сейчас он активно тестируется китайскими технологическими компаниями, в том числе ByteDance и Tencent.

Кирилл Сарханянц