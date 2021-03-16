Китай ищет способы обхода новой политики конфиденциальности Apple

Технологические компании Китая, включая ByteDance и Tencent, занимаются разработкой инструмента, который помог бы обходить новую политику конфиденциальности Apple, сообщает Financial Times. Это нужно компаниям, чтобы продолжать отслеживать активность пользователей iPhone без их ведома и затем использовать собранную информацию для рассылки таргетированной рекламы.

Apple намерена активировать новую политику конфиденциальности в ближайшие недели, после чего все приложения, которые хотят отслеживать активность пользователей, должны будут спросить у них разрешения. Это нововведение грозит обрушить рынок онлайн-рекламы, и против него ранее выступала Facebook, генерирующая на этом бизнесе миллиарды долларов. А Ассоциация рекламодателей Китая, объединяющая около 2 тыс. компаний, запустила новый инструмент, который позволяет отслеживать и идентифицировать пользователей iPhone. Сейчас он активно тестируется китайскими технологическими компаниями. Источники, близкие к ByteDance и Tencent, подтвердили изданию эту информацию. Официально обе компании отказались от комментариев.

В Apple пока не комментируют появившуюся информацию об инициативе китайских компаний, но, как заявил FT один из источников, американская корпорация сможет отслеживать, кто из разработчиков приложений пользуется инструментами для тайной слежки за пользователями, и будет удалять их приложения из AppStore.

Кирилл Сарханянц