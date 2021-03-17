Задержан соучредитель корпорации развития «Геленджик-2035» Алексей Власенко

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Следственные органы задержали соучредителя АНО «Корпорация развития "Геленджик-2035"» Алексея Власенко. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, его подробности дела пока не сообщаются. Известно, что СК РФ подал запрос о заключении под стражу господина Власенко.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А.В., который проходит по делу, возбужденному по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи просят отправить его под арест до 16 мая», - отметили в суде. Алексею Власенко грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексей Власенко – член исполкома Олимпийского комитета России. Также он входит в состав учредителей АНО «Корпорация развития «Геленджик-2035». Кроме того, занимает посты президента федерации водного поло, федерации прыжков в воду, федерации синхронного плавания России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АНО «Корпорация развития "Геленджик-2035"» зарегистрирована в июне 2018 года. Организация ведет зрелищно-развлекательную деятельность. Данные о выручке не указаны, чистая прибыль за 2019 год составила 4,4 млн руб.

В состав совета АНО также входят председатель Совета спортсменов Всероссийской Федерации плавания Евгений Коротышкин, певец Дмитрий Маликов и администрация Геленджика в лице главы города Алексея Богодистова, одновременно являющегося председателем наблюдательного совета организации.

Организация позиционирует свою деятельность как развитие туристического потенциала города и его инвестиционной привлекательности. Одним из проектов «Корпорации развития "Геленджик-2035"» является строительство культурно-развлекательного центра «Геленджик Арена», инвестором масштабного проекта выступает АНО. Строительство началось весной 2020 года. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд руб., завершение строительства центра запланировано в 2022 году.

Елена Зуева