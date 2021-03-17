Свердловский фонд защиты прав дольщиков начал принимать заявки пострадавших от застройщика Воробьева

Фонд защиты прав дольщиков Свердловской области начал принимать онлайн-заявки на включение в специальный реестр от пострадавших от застройщика Владимира Воробьева, сообщил департамент информационной политики региона. Планируется, что свердловское министерство строительства и развития инфраструктуры начнет привлекать инвесторов к работе с дольщиками в мае, когда сформируется значительная часть реестра.

Напомним, Владимир Воробьев в середине 2017 года был осужден на шесть лет на за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По версии следствия, от его действий пострадали 437 человек, вложивших в незаконную недвижимость более 495 млн руб. В 2018 году обманутые дольщики записали видеообращение с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину для прямой линии. По данным департамента информполитики, всего в Екатеринбурге было построено более 70 подобных домов, из них около 40 эксплуатируются до сих пор.

Подать заявку можно на сайте фонда. Как сообщил департамент, для дольщиков, которые все же получили жилье от Владимира Воробьева и имеют долю в праве собственности на земельный участок под незаконной постройкой, правительство региона и мэрия Екатеринбурга разработали специальный механизм поддержки. «На такой участок привлекается застройщик, который выкупает доли либо в обмен на них предлагает участие в долевом строительстве. Например, такой проект реализует компания "Брусника". Поддержку от застройщика получили более 50 человек»,— говорится в сообщении.

Михаил Мананников