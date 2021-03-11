Нижний Новгород планирует закупить более 200 коммунальных машин в 2021 году

Администрация Нижнего Новгорода планирует закупить в 2021 году 207 единиц специальной техники для уборки дорог, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе мэрии. Машины намерены приобрести в лизинг. Сколько средств на это намерены направить, не уточняется.

По данным мэрии, сейчас для содержания улично-дорожной сети используют в среднем около 460 единиц техники, в том числе летней. Из них 277 машин принадлежат городу. Комплексного обновления коммунальной техники не производилось около 10 лет, отметили в администрации. Последняя закупка была в декабре 2020 года — город закупил 17 машин.

«Номенклатура текущей потребности включает технику, производимую предприятиями группы ГАЗ, и будет внесена в закупку. Техника, которая не производится на ГАЗе, будет закупаться у других производителей, в том числе на КамАЗе»,— сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Ранее правительство Нижегородской области объявило о заключении соглашения по обновлению коммунальной техники Нижнего Новгорода с КамАЗом сроком на пять лет. Детали не уточняются.

Анастасия Еремина