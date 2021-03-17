Горбачев назвал распад СССР нарушением воли народа

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что распад Советского Союза был «нарушением воли всего народа», поскольку в ходе референдума 17 марта 1991 года большинство граждан страны проголосовали за то, чтобы его сохранить.

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза,— заявил Горбачев "Интерфаксу".— Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа».

30 лет назад, 17 марта 1991 года, прошел всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Несмотря на это, через девять месяцев Советский Союз окончательно распался.