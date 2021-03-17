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Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа»

«МБХ медиа» сообщило, что Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания. Соответствующее уведомление «МБХ медиа» получило от соцсети.

По данным «МБХ медиа», в своем требовании Роскомнадзор ссылается на то, что в аккаунте «МБХ медиа» в Twitter якобы размещены информационные материалы «Открытой России» — организации, которая, как утверждается в уведомлении Роскомнадзора, признана «нежелательной» на территории России. Издание отмечает, что Роскомнадзор не присылал им предупреждений.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что Роскомнадзор также потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы.

“Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.

10 марта Роскомнадзор объявил, что начал замедлять работу соцсети из-за того, что сервис не удаляет запрещенную информацию. Замедление трафика коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Позже ведомство пригрозило, что Twitter будет заблокирован в течение месяца, если не удалит публикации с запрещенной информацией. Также Роскомнадзор не исключил замедления или блокировки работы других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube.

Подробнее — в материале “Ъ” «Twitter настраивают на блокировку».

Валерия Лебедева


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