В Саратовскую область поступят средства на обеспечение квартирами 29 многодетных семей

В Саратовскую область поступит 100 млн руб. на предоставление жилья нуждающимся многодетным семьям. Об этом вчера в Instagram сообщил спикер госдумы Вячеслав Володин, новость прокомментировал глава Саратова Михаил Исаев.

Господин Исаев отметил, что этих средств хватит на обеспечение квартирами 29 многодетных семей. Вопрос долгое время оставался нерешенным, однако теперь региональное правительство сможет приступить к закупке жилых помещений.

Руководитель муниципалитета выразил готовность оказать содействие в вопросе индивидуального подбора квартир или строительства их по проекту. «В этой связи город может помочь в диалоге со строителями», - пояснил глава городской исполнительной власти..

Марина Ковалева