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ФСБ провела обыски в подразделении МВД по ХМАО

Сотрудники ФСБ провели обыски в Нижневартовском подразделении УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения», сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе окружного УМВД.

«В данный момент проходит проверка, устанавливается, есть ли нарушения в действиях должностных лиц “Центра”. Если они будут установлены, то виновные и их руководители понесут наказание. Однако проверка только началась, и говорить о виновности сотрудников рано», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным источника агентства Ura.ru, ряд должностных лиц учреждения подозреваются в махинациях на госконтрактах. «В частности, контракты касаются уборки территорий объектов ОВД, расположенных в Нижневартовске и Нижневартовском районе», — отметил источник агентства.

Илья Смирнов


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