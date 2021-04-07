Сегодня исполнилось 40 лет первому вице-президенту Федерации хоккея России (ФХР), главе штаба национальной сборной по хоккею Роману Ротенбергу

Его поздравляет народный артист РФ Игорь Бутман:

— Мы знакомы с Романом уже более десяти лет. Моменты, когда нам удается вместе выйти на хоккейную площадку, приносят мне настоящее удовольствие. Роман — тот человек, на которого можно положиться не только в игре, но и в жизни. Как болельщик и игрок-любитель я вижу колоссальные положительные изменения в российском хоккее. Тактика по развитию детского и молодежного хоккея, успехи сборной, развитие хоккея в регионах и, что немаловажно, возвращение популярности этому прекрасному спорту — все это в значительной степени твоя заслуга. Я желаю тебе как можно дольше сохранить потрясающую энергию, новых побед на льду и в жизни. И пусть в твоем нелегком деле будет место импровизации, а проблемы решаются как по нотам.

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